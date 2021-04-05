Свыше 1 тонны санкционных груш из Польши уничтожили в Новосибирске

Крупная партия запрещенных к ввозу товаров была уничтожена в Новосибирске. Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, более 80 ящиков груш из Польши были обнаружены на одном из складских комплексов на окраине города. На упаковках имелись этикетки, на которых значилось, что груши привезены из Турции. Однако при осмотре на деревянных ящиках были обнаружены следы первоначальной маркировки, которую попытались стереть. На этикетках сохранились буквы PL, что позволило установить страну происхождения данной продукции. Ею оказалась Польша. Какие-либо документы на фрукты владелец товара представить не смог. В соответствии с законодательством, данный товар общим весом более 1 т уничтожен.

Илья Николаев