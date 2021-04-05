В Томской области сотрудники речного флота наняли на работу подростка, который погиб

Западно-Сибирского следственное управление на транспорте СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Совкомфлот-8» и капитана теплохода «Ангара-888». Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Наталия Чернакова.

Как указывается в материалах дела, 22 мая 2020 года обвиняемые привлекли жителей села Александровское Томской области, в числе которых были двое несовершеннолетних, для работ по очистке резервуаров теплохода от остатков перевозимых нефтепродуктов. Один из подростков получил острое отравление нефтепродуктами с развитием острой сердечной недостаточности и острого расстройства кровообращения внутренних органов, что привело к его смерти.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование установило, что директор ООО «Совкомфлот-8» и капитан теплохода «Ангара-888» не провели с работниками необходимые инструктажи по охране труда, не обеспечили их надлежащими средствами индивидуальной защиты и не контролировали выполняемую ими работу. В ходе следствия капитан теплохода вину признал полностью, бывший директор ООО «Совкомфлот-8» отрицает претензии в свой адрес.

Илья Николаев