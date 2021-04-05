«Россети Сибирь» взыскивают с минфина Омской области и РЭК 270,3 млн рублей

Оператор энергетических сетей «Россети Сибирь» (дочерняя структура ПАО «Россети») обратилась в арбитражный суд с иском на 270,3 млн руб. к минфину Омской области и региональной энергетической комиссии. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

В конце марта компания «Россети Сибирь» обратилась в суд с иском о взыскании 912,6 млн руб. с министерства финансов Республики Алтай. В компании тогда пояснили пояснили “Ъ-Сибирь”, что иск подан в связи убытками компании за транзит электроэнергии через электросети алтайского филиала.

Ранее руководство копании сообщило о намерении через суд и путем обращения в ФАС разрешить разногласия о правильности установки тарифов в семи сибирских регионах. Всего речь шла о намерении взыскать недополученные из тарифов 11,8 млрд руб.

Оксана Павлова