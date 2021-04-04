COVID-19 заболели еще 79 новосибирцев

За прошедшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились еще 79 жителей Новосибирской области. Данные на 4 апреля приводит региональный оперштаб. Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 39 092. За сутки ковид унес жизни пяти пациентов – трех мужчин в возрасте от 82 до 84 лет и двух женщин, которым было 67 лет и 81 год. Общее число летальных исходов достигло 1 646.

Побороли болезнь 42 человека. Количество выздоровевших с начала пандемии составило 36 311.

Илья Николаев