На пилораме в Кургане произошел крупный пожар

В Кургане произошел крупный пожар на пилораме. Общая площадь возгорания составила 800 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Информация о пожаре повышенного ранга опасности поступила 4 апреля около 4 часов утра. Загорелась пилорама, расположенная на улице Промышленная, 21. В 4:55 пожар на общей площади 800 кв.м удалось локализовать, в 5:33 – ликвидировать открытое горение. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Всего в ликвидации пожара участвовали 47 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.