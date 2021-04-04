От коронавируса скончались еще трое жителей Кузбасса

В Кемеровской области за минувшие сутки скончались еще трое человек, инфицированных COVID-19. Как сообщили в региональном оперативной штабе, коронавирус стал причиной смерти двух мужчин и одной женщины, летальные случаи зарегистрированы в Киселевске, Тисульском и Новокузнецком районах. Всего с начала пандемии с ковидом умерло 619 человек в Кузбассе.

За прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 52 жителей региона, больше всего новых случаев заражения выявлено в областном центре – 11. Общее число заразившихся коронавирусом в регионе составило 33 518.

За истекшие день 51 пациент выздоровел. Таким образом, с начала пандемии в Кемеровской области 32 567 человек вылечились от опасной инфекции.

Илья Николаев