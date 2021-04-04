В Кемерово автомобиль преградил путь «скорой», в которой находился тяжелобольной пациент

Кузбасское управление Следственного комитета России организовало проверку в отношении водителя, который преградил путь карете «скорой» помощи, транспортировавшей тяжелобольного пациента. «Следствием будет дана оценка действиям водителя легкового автомобиля, а также будет установлено, был ли причинен в результате его действий вред здоровью пациента «скорой». По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на бульваре Строителей. Красная иномарка заблокировала проезд «скорой», которая ехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Видеозапись инцидента была размещена очевидцами в соцсетях.

Илья Николаев