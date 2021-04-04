Суд Красноярска арестовал на два месяца исполнительного директора строительной компании «Сибиряк»

По ходатайству следствия суд Красноярска заключил под стражу на 1 месяц и 28 дней исполнительного директора строительной компании «Сибиряк» Константина Егорова. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники в силовых ведомствах региона.

Предприниматель был задержан 2 апреля в Геленджике. В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ и СКР. В дальнейшем Константина Егорова конвоировали в Красноярск. Как стало известно, задержание бизнесмена связано с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств при реконструкции Красноярской краевой клинической больницы и поставках в клинику медоборудования. Предполагаемый размер хищений, по версии следствия, составляет свыше 112 млн руб. Уголовное дело расследуется по ст. 159 УК РФ о мошенничестве. В январе 2021 года силовики провели обыски в офисе ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк».

Илья Николаев