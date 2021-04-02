Ежедневно специалисты «Росводоканал Краснодар» устраняют порядка 17 засоров на сетях водоотведения Ежемесячно в диспетчерскую водоканала поступает около 500 заявок на прочистку засоров, 220 из которых образовывались в январе-феврале этого года на одних и тех же улицах: Российская, Солнечная, Котлярова, Байбакова, Московская, Зиповская, 40 лет Победы, Клиническая, Садовая, Колхозная.

Специалисты бригад аварийно-восстановительных работ «Краснодар Водоканала» только за прошедшие два месяца 83 раза выезжали на ул. Московскую, где из коллектора извлекали огромные спрессованные комья-чудовища из синтетических салфеток и полотенец, которые некоторые несознательные жители города бросают в канализацию. Наряду с салфетками на первом месте антирейтинга причин образования засоров - средства личной гигиены, крупный уличный мусор, ветошь и пластик.

«Краснодарцы должны отчетливо понимать, что система городской канализации не предназначена для утилизации отходов, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Герасим Родин. - Попадание в нее посторонних предметов создает проблемы для самих же жителей - вплоть до подтопления квартир, подвальных и придомовых территорий, изливов стоков на поверхность с появлением неприятных запахов, а также ограничения подачи воды на время производства работ по прочистке канализации».

Неправильная утилизация самых обычных предметов ежедневного пользования наносит непоправимый вред таким важным техническим объектам, как канализационные насосные станции и очистные сооружения, бесперебойное функционирование которых позволяет обеспечивать стабильность предоставления горожанам услуги водоотведения. Выход из строя городской системы водоотведения может привести как к локальной, так и к более масштабной экологической катастрофе.

Специалисты краснодарского водоканала ежедневно решают проблему образования засоров и продолжают разработку мероприятий, направленных на бесперебойное функционирование системы водоотведения. В тоже время, в компании рассчитывают на понимание жителей города и напоминают, что в канализацию запрещено сбрасывать строительный мусор, ветошь, синтетические салфетки, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.