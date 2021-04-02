Гости программы «Лицом к лицу» — известные бизнесмены, руководители предприятий, южноуральцы из верхнего эшелона власти и ведущие политики Челябинской области.



Они делятся секретами своего успеха, отвечают на самые актуальные вопросы, ищут последние тренды в экономике и социальной сфере, говорят об инновационных технологиях и проблемах взаимодействия между бизнесом и властью. Запретных тем для нас не существует.

«Коммерсантъ – Южный Урал» пригашает вас стать героем проекта «Лицом к лицу» и поделиться своими мыслями с нашей аудиторией, донести собственное мнение до тех, кто принимает ответственные решения.

Контакты:

руководитель отдела конференций

Сергей Куклев

моб. тел.: +7(908)584-69-29

e-mail: pr@chel.kommersant.ru

отдел рекламы

Ирина Селянина

моб. тел.: +7(922)633-88-48

e-mail: m2@chel.kommersant.ru