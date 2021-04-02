Вскрытие рек бассейна Оби возможно в первой или второй декаде апреля

Вскрытие рек бассейна Оби может начаться раньше обычных сроков. Разрушение ледяного покрова возможно в первой или второй декаде апреля, сообщает в пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Как уточняется, по предварительным прогнозам Росгидромета на 1 апреля, из-за сильных осадков осенью и зимой «гидрологическая обстановка на реках Новосибирской области ожидается сложная». Больше всего запаса воды в снежном покрове наблюдается в бассейне реки Иня.

«По оценке специалистов, ожидаемый приток воды в Новосибирском водохранилище в апреле может составить от 105% до 111% от нормы»,— говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам специалистов, свыше 5 тыс. садовых участков могут быть затоплены в случае повышенного сброса паводковых вод в трех районах Новосибирска: Советском, Первомайском и Кировском.

Ранее стало известно, что первая волна половодья в предгорьях Алтая на севере Республики Алтай начнется на стыке марта и апреля, развитие ожидается во второй декаде апреля. По словам начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, ожидать повторения паводковой ситуации 2018 и 2014 года не следует.

Как сообщалось, в этом году в Сибири в зону подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживают 180 тыс. человек.

Подробнее о паводковой ситуации — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь дует на половодье».

Екатерина Лукашевич