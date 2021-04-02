В Новосибирской области выявлен картель при закупках на обслуживание госсети передачи данных

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Новосибирской области сообщило о раскрытии картеля на рынке поставок цифровых технологий. Ведомство признало ООО «Оптиком» и ООО «ПСК Оптиком» виновными в заключении антиконкурентного соглашения (ст. 178 УК РФ).

По информации УФАС, речь идет, в том числе, о сговоре при закупках на «оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту фрагментов государственной инфокоммуникационной сети передачи данных» региона. Сумма госконтрактов на аукционах составила около 100,9 млн руб. По результатам заключения договоров общий доход участников картельного сговора — 91,8 млн руб.

Ведомство отправит материалы дела в региональное ГУ МВД России. Ответчиков привлекут к административной ответственности.

Как сообщал "Ъ-Сибирь", ООО «Оптиком» и ООО «ПСК Оптиком» ранее нарушили закон о конкуренции при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». УФАС выявило сговор при проведении торгов на оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях Новосибирской области. Сумма контракта тогда составила 394 млн руб.

Екатерина Лукашевич