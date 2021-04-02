В Омске суд рассмотрит дело банды мошенников, инсценировавших ДТП для получения страховки

УМВД России по Омской области завершило расследование дела преступной группы, участники которой инсценировали ДТП. Об этом рассказали в полицейской пресс-службе. Следствие установило, что банда мошенников насчитывала десять человек, а ее идейными вдохновителями были двое автомехаников. В криминальный бизнес они привлекли знакомых и друзей.

Как указывается в материалах дела, в течение 2016-2018 годов злоумышленники инсценировали 26 дорожно-транспортных происшествий на территории Омска. После инсценировки автоаварии ее мнимые участники оформляли документы, которые впоследствии передавали в страховые компании. На основании представленных материалов фигуранты получали выплаты. В общей сложности аферисты похитили у семи страховых компаний почти 6,5 млн руб. Правоохранительные органы возбудили дело о мошенничестве со страховыми выплатами (ст. 159.5 УК РФ). В ходе следствия обвиняемые добровольно возместили страховщикам ущерб на сумму свыше 1,5 млн руб.

Илья Николаев