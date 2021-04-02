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Футбольный клуб «Новосибирск» выкупил торговый знак ФК «Сибирь»

По результатам торгов футбольный клуб «Новосибирск» приобрел торговый знак банкротящегося футбольного клуба «Сибирь» (Новосибирск). Он был приобретен по начальной цене — 93 тыс. руб. По данным конкурсного управляющего «ФК "Сибирь"», договор купли-продажи заключен с участником торгов, первым представившим заявку по цене не ниже начальной.

Футбольный клуб был признан банкротом летом прошлого года. Инициировал банкротство клуба стадион «Спартак» из-за долга 24,7 млн руб. ФК «Новосибирск» был учрежден правительством региона в 2019 году.

Подробнее о создании ФК «Новосибирск» — в материале “Ъ-Сибирь” «"Новосибирск" с чистого поля».

Оксана Павлова


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