Имущественный комплекс завода «Продэкс-Омск» выставлен на торги за 1,5 млрд рублей

На продажу выставлен имущественный комплекс маслоэкстракционного завода «Продэкс-Омск» (Омская область, входил в ГК «Юг Сибири»). Начальная цена торгов — 1,5 млрд руб. В состав лота включено имущество, находящееся в залоге у «Промсвязьбанка»: недвижимое имущество, оборудование, земельные участки. Подвести итоги торгов планируется в мае.

Ранее “Ъ-Сибирь” сообщал, что проведена оценка активов алтайского ООО «Юг Сибири». Имущество банкротящегося ООО «Юг Сибири» (Алтайский край), входившего в одноименный агрохолдинг, независимый оценщик оценил в 2,4 млрд руб. В том числе было оценено имущество, необходимое для функционирования Барнаульского и Бийского маслоэкстракционных заводов.

Общая стоимость всех активов группы «Юг Сибири» в Алтайском крае, Омской области и Благовещенске составила более 3,3 млрд руб.

Торги по продаже активов ООО «Юг Сибири» пока не объявлены.

Холдинг «Юг Сибири» был крупным производителем растительного масла. В его составе: Барнаульский МЭЗ (мощность по переработке подсолнечника — 500 т в сутки), Бийский МЭЗ (мощность переработки — 500 т в сутки) и «Продэкс-Омск» (мощность переработки подсолнечника — 450 т в сутки, рапса — 390 т). Головная компания холдинга, ООО «Юг Сибири», была признана банкротом в апреле 2019 года. Основной залоговый кредитор — Промсвязьбанк.

Подробнее о банкротстве агрохолдинга — “Ъ-Сибирь” «"Юг Сибири" развернут к покупателям».

Оксана Павлова