Прокуратура организовала проверку после гибели рептилий при пожаре в питомнике Екатеринбурга

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о гибели рептилий при пожаре в террариуме Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, к проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты свердловского управления Россельхознадзора.

«Природоохранной прокуратурой совместно со специалистами территориального органа Россельхознадзора будет дана оценка соблюдения законодательства в сфере ветеринарии и требований закона в области охраны и использования животного мира. При наличии оснований прокуратура примет соответствующие меры реагирования»,— подчеркнули в ведомстве.

Напомним, пожар в питомнике, где выращивались мелкие рептилии, произошел утром 1 апреля. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, террариум находился в подвальном помещении складского здания по улице Завокзальная в Екатеринбурге. Во время пожара погибли все животные.

Анастасия Реутова