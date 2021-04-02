Экс-руководство «Сибэлектротерма» привлечено к субсидиарной ответственности на 1,7 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего завода «Сибэлектротерм» Сергея Лебедева о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия в размере 1,7 млрд руб. Суд признал доказанным наличие оснований для привлечения бывших руководителей завода Олега Утиралова, Евгения Белоусова, ООО ГК «Сибирская машиностроительная компания», ООО ТД «Сибмаш», ООО «Сибэлектротерм» и еще шести юрлиц. В то же время суд приостановил производство о привлечении указанных ответчиков к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами в деле о банкротстве ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования».

Завод «Сибэлектротерм» был крупнейшим за Уралом производителем оборудования для электрометаллургии. В сентябре 2017 года признан банкротом с долгом на тот момент 1,4 млрд руб. В ноябре 2018 года «РАТМ-холдинг» сообщил о намерении создать на площадке «Сибэлектротерма» индустриальный парк для чего взял в управление производственную площадку завода.

Оксана Павлова