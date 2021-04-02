Подавший в отставку глава Бийска передумал покидать свой пост

Глава Бийска Александр Студеникин, который ранее решил уйти в отставку, передумал покидать пост.

Он подал заявление об увольнении в начале этой недели после того, как депутаты гордумы неудовлетворительно оценили итоги его работы за 2020 год. Соответствующее решение поддержали и представители фракции «Единой России». Он был намерен покинуть пост в мае этого года, после того как пройдет паводок.

Ранее работу главы неоднократно критиковали коммунисты. В конце прошлого года фракция КПРФ в гордуме запустила сбор подписей о его отставке. Однако необходимого количества голосов они тогда не набрали.

«Для общества сегодня в целом характерно настроение раскола. И чего точно не надо городу ни сегодня и ни завтра — раскол. Чтобы город жил, развивался и процветал, должна быть стабильность. Я принял решение отозвать свое заявление о досрочном уходе с поста, сегодня оно поступить в гордуму. Я приношу глубочайшие извинения губернатору, так как первое лицо края не было уведомлено мной об этом решении»,— сказал господин Студеникин во время своего видеообращения.

Александр Студеникин занял пост главы Бийска зимой 2017 года. Через два года вошел в краевой политсовет и президиум ЕР.

Юлия Сасевич