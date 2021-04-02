Проект строительства храма в Екатеринбурге прошел общественные обсуждения

В Екатеринбурге закончились общественные обсуждения по проекту храма в Орджоникидзевском районе на въезде на Окружное кладбище.

«Проектируемый храм при въезде на Окружное кладбище и предназначен для проведения религиозных и культурных мероприятий. Подъезд к участку организован с Екатеринбургской кольцевой автодороги через пос. Ягодный», — указано в документах, опубликованных на сайте городской администрации.

Площадь здания составит более 250 кв. м., рядом с часовней оборудуют четыре парковочных места. Эскизы разработала компания Red Line. На сайте мэрии указано, что за время проведение общественных обсуждений предложений и замечаний не поступило.