Банкиру пересчитали кредиты

Преображенский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего президента Маст-банка Юрия Пирогова. Он обвинялся в растрате 5,6 млрд руб. из средств кредитного учреждения путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Банкир получил 8 лет 6 месяцев, одна из его сообщниц — на два года меньше, другая была освобождена от отбытия наказания.

К рассмотрению уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) суд приступил почти два года назад, но затем оно возвращалось в прокуратуру для устранения недостатков, допущенных следствием. Сегодня о вынесенном решении сообщила пресс-служба Преображенского суда: «Пирогову назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима, Елене Журавлевой назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев колонии, а Наталье Желобаевой — 5 лет 10 месяцев лишения свободы, однако Желобаева освобождена от наказания ввиду отбытия наказания».

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело бывших президента Маст-банка Юрия Пирогова, которому инкриминировались мошенничество и присвоение (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), вице-президента Елены Журавлевой (у нее только ст. 160 УК РФ) и начальницы кредитного управления Маст-банка Натальи Желобаевой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), правда тогда по факту мошенничества, было возбуждено в 2015 году. Произошло это вскоре после отзыва у банка лицензии. Тогда регулятор отмечал, что причиной такого решения стали плохое качество активов банка, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме. Банкротом кредитное учреждение было признано 26 августа 2015 года.

В МВД полагали, что Маст-банк являлся звеном «обнальной» империи известного теневого финансиста Сергея Магина.

В декабре 2016 года он был приговорен к восьми с половиной годам колонии за незаконные операции почти со 169 млрд руб. По версии следствия, фигуранты с 2013 по 2015 год растратили денежные средства банка в сумме более 5,6 млрд руб. путем выдачи подконтрольным им юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов и последующего перечисления похищенных денег на счета иных подконтрольных злоумышленникам организаций.

Схема криминального обналичивания, в которой участвовал Маст-банк, по данным правоохранителей, работала с октября 2010 года по апрель 2015 года, и в ней были задействованы счета около 70 компаний, открытых в нем. За это время, по данным следствия, фигуранты успели обналичить несколько миллиардов рублей. В рамках этого расследования банкир Пирогов в декабре 2016 года был помещен Тверским райсудом Москвы под домашний арест (в тот момент он возглавлял КБ «Арсенал»).

Александр Александров