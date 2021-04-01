Налоговые каникулы С начала 2021 г. в Челябинской области 329 предпринимателей воспользовались налоговыми преференциями

В январе-марте 2021 года 329 предпринимателей заявили в налоговые органы Южного Урала о применении нулевой налоговой ставки по упрощенной и патентной системам налогообложения.



Впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели на основании Закона Челябинской области от 28.01.2015 №101-ЗО могут использовать нулевую налоговую ставку в течение первых двух налоговых периодов.

Предназначены «налоговые каникулы» для начинающих бизнесменов, предоставляющих бытовые услуги населению, а также работающих в научной, производственной или социальной сферах.

На нулевую налоговую ставку могут рассчитывать предприниматели, выбравшие патентную систему налогообложения и работающие в сфере услуг по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, изготовлению мебели по индивидуальному заказу населения, ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, ведущих деятельность по письменному и устному переводу и в других сферах.

В части производства «налоговые каникулы» распространяются на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, рыболовство, обрабатывающие производства. В социальной сфере — на образование, физкультурно-оздоровительную деятельность, деятельность в области культуры, медицины, туризма. К стимулируемой научной деятельности законодателем отнесены научные исследования, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

Больше всего предпринимателей, использующих нулевую ставку, применяют упрощенную систему налогообложения и организовали собственное дело в производственной сфере — 63 человека, 41 — в социальной, 41 — в научной, 40 — в сфере бытовых услуг.

Нулевой налоговой ставкой для патентной системы налогообложения воспользовались 144 предпринимателя, из них большая часть предоставляет услуги в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей и взрослых, выполняет работы по разработке программ для ЭВМ, оказывает услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ.