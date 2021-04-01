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Ростехнадзор выявил 57 нарушений на Новокузнецком алюминиевом заводе «Русала»

Сибирское управление Ростехнадзора по итогам плановой мартовской проверки цеха электролиза алюминия, литейного цеха и участка химического производства фторсолей АО «Русал Новокузнецк» выявило 57 нарушений требований промышленной безопасности.

Как сказано в сообщении управления, технологические трубопроводы не имеют антикоррозионную защиту и опознавательную окраску, не исключено нахождение людей в опасной зоне перемещения грузов краном, для трубопроводов алюминатного раствора отсутствует возможность их продувки воздухом, отсутствуют защитные кожухи на фланцевых соединениях трубопровода и др.

По результатам проверки инспекторы Ростехнадзора выдали предписание об устранении выявленных нарушений в конкретные сроки. Само предприятие и 11 должностных лиц АО «Русал Новокузнецк» привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и оштрафованы на общую сумму 420 тыс. руб.

Игорь Лавренков, Кемерово


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