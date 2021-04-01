Волгоградцу грозит до 20 лет колонии за сбыт наркотиков

В Волгограде управление МВД возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего гражданина, который подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта (ч. 3 ст. 30., ч. 2 ст. 234 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления, полицейские задержали подозреваемого в Кировском районе Волгограда и в ходе личного досмотра у него обнаружили свертки с растительным наркотиком. Во время обыска по месту жительства были изъяты крупные партии запрещенных веществ и таблетки, а также весы и упаковочный материал. Экспертиза показала, изъятое является марихуаной, героином и прегабалином. Предположительно, задержанный в течение месяца выполнял функции закладчика. На территории Тракторозаводского района города были обнаружены девять тайников с наркотиками, якобы оборудованных подозреваемым.

В ведомстве уточнили, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мария Шахрай