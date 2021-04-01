Мэр Омска намерена баллотироваться в областной парламент

Мэра Омска Оксану Фадину зарегистрировали кандидатом на праймериз «Единой России» перед выборами в заксобрание, следует из данных сайта предварительного голосования. Она намерена идти по партсписку.

На выборах в Госдуму она рассматривает два варианта: также по партсписку и по Любинскому одномандатному округу.

Помимо нее на праймериз в заксобрание зарегистрировали еще шесть кандидатов. Среди них: врач-методист Областной детской клинической больницы Адырбаев Мурат, директор по стратегическому развитию Игорь Антропенко, юрисконсульт Игорь Козловский, действующий депутат парламента Павел Коренной, студент Егор Красильников и инженер Евгений Яковлев.

Госпожа Фадина стала первой женщиной-мэром в Омске. Депутаты горсовета избрали ее на эту должность осенью 2017 года. До этого она занимала пост министра экономики области.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. В новый созыв изберутся 450 депутатов: 250 по одномандатным округам, остальные — по партспискам. В этот же день пройдут и выборы в заксобрание региона: 22 парламентария изберутся по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам.

Юлия Сасевич