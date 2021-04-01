ФСС проверит работу санаториев Кубани на соответствие требованиям по организации отдыха детей с инвалидностью

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ проводит проверку работы санаториев Краснодарского края по фактам жалоб родителей детей с инвалидностью на отсутствие подходящих для них условий пребывания, сообщает пресс-служба депутата госдумы Натальи Костенко.

По информации пресс-службы, конкурс на исполнение контрактов по организации отдыха детей с различными заболеваниями по путевкам ФСС на территории Кубани выиграли восемь санаторно-курортных организаций. Ежегодно сюда направляются порядка 1,5 тыс. детей и сопровождающих их лиц из всех регионов страны, при этом многим семьям приходится ждать своей очереди в течение нескольких лет.

По итогам прошлого года в Фонд поступили жалобы от родителей детей с инвалидностью на условия размещения в ряде санаториев региона. Большая часть замечаний касается содержания и уборки номеров, качества питания, организации доступности корпусов и досуга для детей. В частности, множество нареканий вызвала работа санатория «Ейск», вследствие чего ФСС решил приостановить отправку детей по путевкам в данную курортную организацию.

Запланирована депутатская проверка работы санаториев, по итогам которой курортным организациям будут направлены рекомендации по улучшению обслуживания, а также проведено совместное совещание с участием ФСС, Минздрава края и санаториев по вопросам оформления направлений на лечение и путевок.

Ольга Логинова