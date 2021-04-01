Проведение диспансеризации и профосмотров возобновили в Томской области

В Томской области с 1 апреля в поликлиниках и больницах возобновляется проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Соответствующие решение принял губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса, сообщает пресс-служба администрации региона.

Пройти диспансеризацию жители области смогут по предварительной записи в будние дни, соблюдая противоэпидемические требования. Некоторые медицинские учреждения будут проводить ее по «семейному графику» — вечером и по выходным.

«Сотрудники будут обзванивать пациентов, подлежащих диспансеризации, чтобы сформировать график посещения в удобное для них время»,— отметили в облздраве.

Диспансеризация проводится раз в три года людям в возрасте 18-39 лет, а для граждан от 40 лет и старше — ежегодно. В этом году обследования проходят те, кто родился в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000 и 2003 годах. «Прохождение профилактического медосмотра и диспансеризации пациентов, перенесших COVID-19 допустимо только после полного выздоровления и отсутствия симптомов заболевания»,— добавили в департаменте здравоохранения.

Плановые госпитализации и прием пациентов в Томской области были частично отменены с 5 октября 2020 года, кроме случаев, когда отсрочка приема могла ухудшить состояние или представлять угрозу жизни и здоровью пациента. С конца декабря медицинские организации возобновили оказание плановой медицинской помощи, однако ограничения на профилактические осмотры и диспансеризацию сохранились.

Юлия Демкина