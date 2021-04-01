Range Rover привезет в Россию внедорожники в версии Ultimate

Компания Range Rover привезет в Россию внедорожники в версии Ultimate, созданной заводским подразделением по индивидуализации Special Vehicle Operations.

Исполнение Ultimate доступно для автомобилей в комплектациях SVAutobiography и SVAutobiography Dynamic. Внедорожник отличается особой решеткой радиатора, новым передним бампером, элементами медного цвета и двухцветной окраской матового цвета Orchard Green и контрастной крышей Narvik Black.

Салон отделан кожей с ромбовидной прострочкой, декоративные панели выполнены из углепластика, а для модели с удлиненной колесной базой предусмотрены раздельные сиденья с подогревом и охлаждением, центральная консоль с интегрированными часами Zenith, встроенный холодильник и складные столики. Особый декор получили подрулевыми лепестки коробки передач, переключатель поворотов, кнопка запуска двигателя и педали.

В России спецсерии Range Rover Ultimate будут доступны с 565-сильным 5-литровым бензиновым V8 с нагнетателем и автоматической коробкой передач. Стоимость пакета Ultimate составит 495,6 тыс. руб. дополнительно к цене автомобиля.