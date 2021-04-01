Замдиректора петербургского НИИ ЛОР обвиняют еще в одном эпизоде взятки

В уголовном деле против замдиректора НИИ ЛОР Олега Коноплева появился еще один эпизод получения взятки. Речь идет о сумме в 3,6 млн рублей.

Об этом сообщает «Фонтанка». Ранее на заслуженного врача и заместителя директора НИИ уха, горла, носа и речи Олега Коноплева завели уголовное дело по ст. 290 УК РФ (Получение взятки) за систематическое получения части выписанных сотрудникам премий за общее покровительство и продвижение по службе. В январе суд отправил его под домашний арест. Подтверждение ранее неизвестному эпизоду взятки в 3,6 млн рублей нашли сотрудники экономической полиции Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал о вынесении приговора экс-руководителям Управления Росреестра по Ленобласти за мошенничество с земельным участком.