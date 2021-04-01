Незаконную свалку трупов животных обнаружили на берегу Енисея

В районе береговой полосы Енисея обнаружена несанкционированная свалка биологических отходов — трупов животных. Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверку, сообщает ведомство.

Захоронение домашних животных и скота было выявлено под Красноярском в Березовском районе, в районе моста 777. «Все это фактически плавает в небольшой заводи Енисея, вместо того, что бы отправиться на термическое обезвреживание. А ведь это рассадник инфекций и вирусов. Я не знаю, что по течению ниже пьют люди вместе с водой, но то, что это опасно для здоровья горожан и жителей близлежащих сел — это совершенно точно»,— написал депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов в Facebook.

На место происшествия выехали сотрудник прокуратуры, а также специалисты службы по ветеринарному надзору и управления Россельхознадзора Красноярского края. Как уточняют в ведомстве, в акватории самой реки трупов животных не обнаружено, «местные жители отрицают их нахождение в водном объекте». Ветеринарная служба собирает останки зверей и отбирает пробы для выявления в них инфекции. Специалисты оценят влияние размещенных отходов животных на почвенный слой, а также соблюдение органами местного самоуправления требований законодательства об охране окружающей среды. После установления собственников животных виновных привлекут к ответственности.

Анастасия Вещикова, Красноярск