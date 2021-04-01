01 апреля, четверг
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Сообщения о минировании второй день поступают в мэрию Омска

Мэрия Омска получила в четверг сообщение о минировании здания. Работников и посетителей эвакуировали, сообщает «Новый Омск». На месте работали правоохранители с кинологами. Опасных предметов не обнаружено.

В пресс-службе управления МВД по Омской области информацию комментировать не стали.

Как сообщалось, вчера сотрудников городской администрации эвакуировали так же после сигнала о минировании.

Кроме того, из-за подобных сообщений правоохранительные органы провели проверку в мэрии Новосибирска. Были кратковременно закрыты три станции метрополитена: «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская». Информация не подтвердилась.

Екатерина Лукашевич


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