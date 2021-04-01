Директор ртищевского МУП подозревается в присвоении 231,6 тыс. рублей

В Саратовской области в отношении директора МУП возбудили уголовное дело о присвоении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, в октябре 2020 года по инициативе директора муниципального унитарного предприятия между главой администрации одного из муниципальных образований Ртищевского района и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на выполнение работ по обслуживанию уличного освещения стоимостью 289,95 тыс. руб., а между ИП и директором МУП - достигнута договоренность об исполнении контракта работниками МУП. Перечисленные администрацией на счет ИП денежные средства в размере 231,6 тыс. руб. директор в кассу не внес, присвоив их себе.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Ртищевского района. Ведутся следственные действия.

Марина Ковалева