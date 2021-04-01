В Красноярском крае водитель катера, наехавший на ребенка, получил 3,5 года колонии

В городе Шарыпово (Красноярский край) суд рассмотрел уголовное дело водителя катера «Нептун-550», который обвинялся в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекших причинение смерти малолетнему ребенку (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, инцидент случился 3 августа 2019 года на озере Большое. Обвиняемый заехал в места купания и наехал на 10-летнюю девочку. От полученных травм она погибла на месте. Водитель катера с места происшествия скрылся, но позднее был задержан сотрудниками полиции.

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова сообщила, сто суд назначил обвиняемому 3,5 года в колонии-поселении. Кроме того, близким погибшей девочки он должен выплатить 2 млн руб. компенсации морального вреда.

Илья Николаев