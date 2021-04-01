ПЗСП за год сократило выручку и прибыль

АО «Специализированный застройщик «ПЗСП» раскрыло бухгалтерскую отчетность за 2020 год. По данным отчета, выручка АО СЗ «ПЗСП» в минувшем году составила 2,18 млрд руб. – на 22,7% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании равняется 6,45 млн руб. – это 87,1% меньше, чем в 2019 году.

Отметим, что выручка СЗ «ПЗСП» в 2019 году составляла 2,83 млрд руб., а прибыль – 50,33 млн руб.

АО «ПЗСП» образовано в 1963 году как производитель товарной извести. Сегодня основными видами деятельности предприятия являются жилищное строительство, производство строительных материалов для высотного и малоэтажного строительства, продажа жилых и нежилых помещений. Акции предприятия принадлежат депутату краевого парламента Николаю Демкину, его жене Валентине и сыну Евгению Демкину. С 2018 по 2020 год ПЗСП возглавлял Алексей Демкин. После назначения господина Демкина главой Перми пост гендиректора ПЗСП занял Евгений Демкин.