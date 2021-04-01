«Сибагро» купила три растениеводческих хозяйства в Красноярском крае

Компания «Сибагро» приобрела расположенные в Назаровском районе Красноярского края АО «Агрохолдинг “Сибиряк”», ООО «Элеватор» (принадлежат предпринимателю Владимиру Егорову) и ООО «Сибирская житница».

Как сообщила пресс-служба компании, благодаря этой сделке в состав «Сибагро» вошли сельскохозяйственные земли площадью 82 тыс. га и зернохранилище вместимостью 240 тыс. т. «Новые активы, объединенные в один», по словам председателя правления компании Андрея Тютюшева, позволят решить сразу две задачи: обеспечить кормовую базу для животных и обеспечить сырьем завод по глубокой переработке зерна в Красноярском крае, к строительству которого «Сибагро» скоро планирует приступить.

В планах компании ввести в сельскохозяйственный оборот все 69 тыс. га пашни приобретенных хозяйств, засеяв их яровыми пшеницей и ячменем, рапсом и соей.

Показатель урожайности при этом планируется довести до 50 ц/га и выше (для пшеницы и ячменя). В этом сезоне компания начнет на предприятиях ремонт, реконструкцию складских помещений и имеющийся техники, а также закупит новое оборудование.

Стоимость сделки в компании не называют. На прошлой неделе «Агрохолдинг “Сибиряк”» разместил извещение о том, что его мажоритарии — Владимир Егоров и ООО «УСК “Сибиряк”» — получили предложение о продаже своих акций по цене 1 тыс. 386,92 руб. за штуку. Таким образом, стоимость их пакетов могла составить в сумме около 1,1 млрд руб., а 100% капитала компании, с учетом выкупа у миноритариев по той же цене, обошлись бы покупателю в 1,5 млрд руб.

По данным«СПАРК-Интерфакс» , «Агрохолдинг “Сибиряк”» в 2020 году получил 726,6 млн руб. выручки и 2,5 млн руб. чистой прибыли. Выручка ООО «Элеватор» в 2019 году (данные за 2020 год пока не приводятся) составила 11,5 млн руб., чистая прибыль 178 тыс. руб. Единственная зарегистрированная в Красноярском крае «Сибирская житница» ранее принадлежала Виктору Ушкацу. В 2019 году компания получила выручку 6 млн руб., прибыль — 881 тыс. руб.

«Сибагро» — агропромышленный холдинг, объединяющий более 10 производственных предприятий. Специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца. Ранее ФАС удовлетворила ходатайство «Сибагро» о приобретении 100% акций АО «Агропромышленный холдинг "Промагро"», в структуре которого три свиноводческих комплекса общей мощностью 64,5 тыс. т в живом весе в год, мясоперерабатывающий завод мощностью до 113 тыс. т продукции в год и производство комбикормов на 200 тыс. т в год.

Дарья Решетникова