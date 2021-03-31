Дания — Россия: прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата Европы 31 марта

31 марта молодежные сборные Дании и России встретятся в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы среди игроков до 21 года. Матч начнется в 19:00 мск. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме Дания U21

Датчане набрали 6 очков и лидируют в группе С. Подопечные Альберта Капельяса стартовали на Евро с сенсационной победы над Францией (1:0). Во втором матче Дания одолела Исландию (2:0). Квалификацию в группе 8 «викинги» прошли без поражений (8 побед и 2 ничьи), не проиграв Румынии (2:1, 1:1) и Украине (3:2, 1:1), одолев Финляндию (1:0, 2:1), Северную Ирландию (2:1, 1:0) и Мальту (5:1, 3:1).

В какой форме Россия U21

Наши парни разгромили Исландию (4:1) в первом туре, а во втором — проиграли Франции (0:2), пропустив оба мяча с пенальти. Перед заключительным матчем команда Михаила Галактионова идет на третьем месте. Гарантировать выход из группы может лишь победа над датчанами с преимуществом в 2 мяча.

Дания — Россия: статистика очных встреч

Датчане дважды одолели Россию (2:0, 4:2) в отборочном турнире Евро-2015 и выиграли 3 предыдущие встречи: 3:1 — в 2010 году, 3:1 и 1:0 — в 2005-м.

Прогноз экспертов на матч Дания — Россия

Тотал больше 2,5 за 1.90

Поражение от Франции сократило до минимума шансы российской молодежки на выход из группы. Победить Данию в 2 мяча будет невероятно сложно, ведь «викинги» не проигрывали полтора года и пропускали максимум по 1 голу в 8 прошлых играх. Однако сенсации на этом Евро подтвердили тезис о том, что молодежный футбол абсолютно непредсказуем.

В среду россияне выложатся до последнего, чтобы прорваться в четвертьфинал. Команда Галактионова пропускала в каждом из 3 последних матчей, 2 из них получились «верховыми». Датчане провели 2 прошлые встречи «на ноль», но очевидная нацеленность наших парней на атаку явно сулит хотя бы 3 гола в решающем матче группового этапа.

Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.