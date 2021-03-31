НЗХК ввел первую очередь системы переработки отходов общей стоимостью 930 млн рублей

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК, входит в состав «ТВЭЛ») ввел в эксплуатацию оборудование первой очереди участка переработки производственных отходов, сообщает пресс-служба «ТВЭЛ». Мощность установки составляет до 16 тыс. куб. м в год.

Вторую и третью очереди участка, на которых будут перерабатывать твердые отходы и нерадиоактивные производственные стоки предприятия, предполагается ввести до конца 2022 года.

Общий объем инвестиций в проект превышает 930 млн руб.

«Реализация проекта позволит НЗХК полностью прекратить сброс производственных стоков на «хвостохранилище» (специальный полигон для утилизации и хранения отходов), а также минимизировать объемы образующихся на предприятии отходов»,— говорится в сообщении.

Новосибирский завод химконцентратов основан в 1948 году. Располагается в Новосибирске. Производит ядерное топливо для АЭС и исследовательских реакторов, металлический литий и его соли.

Екатерина Лукашевич