Экс-глава управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска получил год условно за злоупотребления

Сегодня в Новосибирске завершился суд над бывшим начальником управления по земельным ресурсам мэрии Юрием Кузнецовым. Как рассказал “Ъ-Сибирь” гособвинитель Евгений Громов, по ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий экс-чиновника приговорили к одному году условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на муниципальной и госслужбе в течение двух лет. В Центральном райсуде сообщили, что в прениях сторон представитель прокуратуры отказался от одного из эпизодов обвинения.

Дело в отношении главы управления по земельным ресурсам мэрии Юрия Кузнецова Следственный комитет РФ возбудил в ноябре 2018 года. Основанием для этого послужили материалы ФСБ.

По версии следствия, в феврале 2018 года чиновник незаконно заключил с ООО «Лидер-НСК» договор купли-продажи земельного участка площадью 5,1 тыс. кв. м на льготных условиях. Фирме он достался всего за 15% от кадастровой стоимости — за 1,2 млн руб. Как указывается в деле, ООО не обладало правом на льготы, поскольку не выполнило условия соглашения трехлетней давности: компания не соблюла процент застройки участка, который первоначально находился у нее в аренде. Следствие полагает, что от этой сделки городская казна недополучила около 6 млн руб. (в начале расследования говорилось об ущербе в размере около 14 млн руб.).

В дальнейшем в деле появился еще один эпизод. Согласно данным следствия, в августе 2017 года горадминистрация и ООО «АСК» подписали договор аренды земельного участка по ставке около 4 млн руб. в год. Несмотря на то, что ежемесячные платежи компания не вносила, чиновник в феврале 2018 года заключил с АСК соглашение о расторжении договора с даты его скрепления подписями. Это, говорится в деле, послужило основанием для списания с компании крупного долга, бюджет Новосибирска не получил арендные платежи на сумму свыше 2 млн руб., а также неустойку в размере более 80 тыс. руб.

В июле 2019 года расследование было завершено, и дело поступило на рассмотрение Центрального райсуда Новосибирска. Обвинения в свой адрес бывший чиновник отрицал.

Илья Николаев