СКР возбудил дело о халатности при отлове бездомных собак в Кузбассе

Следственные органы Следственного комитета РФ по Кузбассу возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), которая была допущена при отлове бездомных животных в Новокузнецке, сообщает ведомство. Также возбуждено уголовное дело по факту оказания подрядной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей (238 УК РФ).

По информации следователей, в 2020 году Новокузнецк получил из регионального бюджета 7,8 млн руб. на организацию отлова и содержания бродячих животных. При этом на решение вопроса было освоено только 20% из всей суммы выделенных денег.

Работники подрядной организации, с которой был заключен муниципальный контракт, в прошлом году выловили 415 бродячих собак. При этом местные жители оставили 2,4 тыс. заявок на отлов. «Несмотря на большое количество обращений, должностные лица надлежащим образом не организовали работу по ликвидации этой проблемы»,— говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что в 2021 году ситуация не изменилась. Подано 836 заявок, выловлены 184 собаки. По информации территориального отдела Роспотребнадзора, в 2020 году от укусов собак пострадали 612 жителей, в 2021 году — 139 человек. Следователи устанавливают должностных лиц, которые допустили нарушения.

В марте СКР организовал проверку по сообщениям СМИ о том, что в городе стая бродячих собак напала на девочку.

О нападениях животных на людей сообщалось и в Новосибирской области. Так, 18 марта региональное следственное управление СКР начало доследственную проверку информации СМИ о нападении бойцовской собаки на девятилетнего ребенка.

Во время обсуждения проблемы в заксобрании области парламентарий Глеб Поповцев заявил, что то, что творится на улицах «уже ни в какие рамки не вписывается». «Поэтому здесь надо переступить через жалость, пойти на усыпление животных, которым невозможно подобрать хозяев»,— сказал он. Его поддержал Денис Субботин. После этого независимые депутаты горсовета Новосибирска Игорь Украинцев и Хельга Пирогова подали в прокуратуру жалобу с требованием проверить высказывания парламентариев на соответствие Конституции.

Екатерина Лукашевич