Заельцовский парк закроется в Новосибирске 15 апреля на год

В Новосибирске закроется Заельцовский парк. С 15 апреля начнутся работы по его реконструкции, сообщает пресс-служба мэрии.

Как уточняется, генеральный подрядчик проекта ООО «Премиумстрой» заключил муниципальный контракт с парком культуры и отдыха «Заельцовский» на 170 млн. руб.

По информации управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска, опубликованной на сайте «Зеленый Новосибирск», работы планируется выполнить до 31 мая 2022 года.

По словам заместителя директора муниципального автономного учреждения «Дирекция городских парков» Дарьи Нарыжниковой, на территории парка установят системы видеонаблюдения и оповещения, смонтируют опоры освещения, организуют тропиночные сети.

Также на территории парка сделают дополнительную детскую площадку, амфитеатр, малую сцену, организуют информационное сопровождение со стендами и QR-кодами.

Прогулочную часть покроют брусчаткой, проезжую — заасфальтируют, протяженность велодорожек увеличат.

Кроме того, инициаторы проекта создадут экотропу, в пределах которой сформируют места, где будут высажены растения, «которые выпали из растительного состава парка», организуют лабораторию под открытым небом, благодаря которой можно будет наблюдать за насекомыми.

В 2018 году проводилось голосование по выбору территории, которую необходимо благоустроить. Заельцовский парк занял третье место, набрав более 19,6 тыс. голосов.

Екатерина Лукашевич