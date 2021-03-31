Суд взыскивает с «НЭВЗ-керамикс» более 700 млн рублей в пользу «Роснано»

Арбитражный суд Новосибирской области взыскивает с завода нанокерамики «НЭВЗ-керамикс» 706,9 млн руб. в пользу «Роснано». Как следует из материалов дела, задолженность сложилась из 382,6 млн руб. основного долга, 253,2 млн руб. процентов за пользование займом, 70,9 млн руб. неустойки и судебных расходов по уплате госпошлины — 197,3 тыс. руб.

Для того, чтобы взыскать задолженность, суд вынес решение о продаже имущества предприятия: корпуса полупроводниковых приборов, производственно-складского здания, литейного корпуса, двух земельных участков. Решение пока еще не вступило в законную силу.

Как заявил “Ъ-Сибирь” совладелец ХК «НЭВЗ-союз» Олег Медведко, стороны не планируют продавать имущество завода. Господин Медведко отметил проводится работа по формированию мирового соглашения с «Роснано».

В «Роснано» от комментариев отказались.

АО «НЭВЗ-керамикс» организовано в 2011 году. На 60% компания принадлежит ПАО Холдинговая компания «НЭВЗ-союз», на 40% — «Роснано». Производит наноструктурированную керамику для потребителей в энергетике, радиоэлектронике, машиностроении, химической, нефтехимической промышленности. Сотрудничает с отечественными научными организациями и зарубежными исследовательскими центрами. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2019 года выручка «НЭВЗ-керамикс» составила 253,9 млн руб., убыток — 196,7 млн руб.

Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Не нано печалиться».

Илья Николаев