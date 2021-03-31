В Кузбассе назначили детского омбудсмена

Депутаты парламента Кемеровской области согласовали на должность уполномоченного по правам ребенка Валентину Богатенко. Решение было принято единогласно.

Ее кандидатуру выдвинул губернатор Сергей Цивилев, а также поддержала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. На этом посту госпожа Богатенко сменила Дмитрия Кислицына, занимавшего должность с 2009 года.

На протяжении 16 лет Валентина Богатенко проработала в образовательных учреждениях Кемерова, органах управления образования. С 2014 года — начальник контрольно-аналитического отдела администрации Кемерова, начальник управления по взаимодействию с кемеровским горсоветом.

Юлия Сасевич