Глава Республики Алтай поручил разработать программу для сохранения алтайского языка

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил о необходимости разработки программы на уровне региона по сохранению алтайского языка. По его словам, в атласе ЮНЕСКО в 2001 году язык был отнесен к находящимся «под серьезной угрозой исчезновения». В 2010 году — переведен в категорию «под угрозой исчезновения».

«Я предлагаю и даю поручение разработать отдельную государственную программу на трехлетний период, 2022-2024 годы, по сохранению и развитию алтайского языка. Думаю, это будет правильно»,— сказал господин Хорохордин в среду на научно-практической конференции, посвященной функционированию государственного алтайского языка на территории региона.

Алтайский язык в республике является государственным языком наряду с русским. Первооснова всей тюркской языковой семьи.

Юлия Сасевич