Онлайн-сервис по доставке продуктов «Самокат» к лету выйдет на рынки трех городов Сибири

Сервис по быстрой доставке продуктов питания «Самокат», который с 31 марта начинает работу в Новосибирске, в ближайшие два месяца выйдет на рынки еще двух сибирских городов — Томска и Барнаула, сообщили “Ъ-Сибирь” в компании.

В Новосибирске сейчас действуют около 20 дарксторов «Самоката», до конца апреля их количество планируется удвоить. «Обычно один даркстор открывается на 200 тыс. жителей», — сообщили в «Самокате», не уточнив их точное число в других городах.

В компании также рассказали о планах до конца года нанять в Новосибирске до 3 тыс. сотрудников, включая курьеров и сотрудников складов и бэк-офиса компании.

Ранее основатель «Самоката» Вячеслав Бочаров комментировал «Ведомостям», что сервис принял решение о региональной экспансии. С 16 марта компания начала работу в Краснодаре, с 18 марта — в Самаре, а в ближайшие три месяца «Самокат» намерен выйти во все российские города-миллионники, сказал господин Бочаров. До этого «Самокат» работал в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

«Ъ-Краснодар» сообщал, что всего онлайн-ритейлер открыл в регионах присутствия более 450 дарксторов. В 2020 году совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта закрыло сделку по приобретению 75,6% в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат». Сумма сделки не раскрывалась.

Дарья Решетникова