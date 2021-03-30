Мэр Бийска подал в отставку После того как депутаты неудовлетворительно оценили его работу за прошлый год

Мэр Бийска Александр Студеникин подал в отставку. Депутаты городской думы неудовлетворительно оценили его работу на должности градоначальника в прошлом году, сообщил он на свое странице в Instagram.

«Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы»,— написал он. При этом господин Студеникин попросил депутатов освободить его от должности до 31 мая этого года. Как сказал “Ъ-Сибирь” пресс-секретарь мэра Павел Сидоренко, градоначальник планирует уйти с поста в начале лета, после того как закончится сезон паводков. По его словам, мэр знает, какая ответственность лежит на нем в это время и считает, что оставлять город в такой период нельзя.

Глава Бийска выступил с отчетом о своей работе на заседании гордумы сегодня. Как сообщает «Вести-22», недовольства депутатов были связаны с проблемами в сфере транспорта и ЖКХ. Уточняется также, что городские власти не освоили деньги, выделенные из федерального бюджета в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».

«При таких условиях, мы не в состоянии поставить положительную оценку. К тому же мы каждодневно общаемся с жителями города, и эта боль видна, мы ее доносим до власти, чтобы исключить в дальнейшем пробелы в работе»,— сказал председатель гордумы Сергей Ларейкин.

В декабре 2020 года фракция КПРФ в гордуме Бийска заявила, что намерена запустить процедуру отставки главы города Александра Студеникина. По мнению руководителя фракции Тимура Знагована, «мэр провалил выполнение программы по комфортной городской среде». В январе 2021 года был организован онлайн-сбор подписей под петицией об отставке действующего градоначальника. Депутаты гордумы Бийска от ЛДПР тогда не поддержали инициативу коммунистов.

Оксана Павлова, Екатерина Лукашевич