Суд приговорил к 11 годам колонии мужчину, убившего своего партнера по бизнесу в Кузбассе

В Кузбассе суд приговорил к 11 годам колонии мужчину, убившего своего знакомого, с которым он продавал медицинские маски. Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Следователи и суд установили, что преступление произошло в июне 2020 года в Кемерове. Тело погибшего было обнаружено около сгоревшего автомобиля. Через несколько часов подозреваемый был установлен и задержан.

Мужчина рассказал следователям, что они с его знакомым купили у иностранного производителя крупную партию медицинских масок и стали их продавать через фирму погибшего. Но спрос на этот товар упал, поэтому около 150 тыс. изделий остались нереализованными. Партнер по бизнесу предъявлял осужденному свои претензии и требовал деньги за товар, который не был продан. При очередной ссоре, когда они вместе были в одном автомобиле, обвиняемый несколько раз ударил своего знакомого в грудь, а затем поджег машину. Потерпевший выбрался из машины и скончался на месте.

Как уточняет ведомство, на месте происшествия следователи обнаружили кровь, которая по результатам геномного экспресс-анализа оказалась кровью задержанного. Он порезался в момент совершения преступления, уточняют правоохранители.

Мужчина был признан вменяемым. Он признал вину и сотрудничал со следствием.

Екатерина Лукашевич