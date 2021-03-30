Верховный суд Хакасии признал недействующим региональный закон о республиканском бюджете

В Хакасии Верховный суд республики признал недействующим региональный закон о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Иск был подан прокуратурой Хакасии, сообщает ведомство.

Прокуратура установила, что принятый региональный закон противоречит федеральному законодательству. В связи с этим прокуратура вынесла протест, который 27 января депутаты отклонили на сессии Верховного совета республики.

В феврале 2020 года депутаты приняли во втором и окончательном чтении закон о бюджете региона на 2021 год. Как сообщалось, доходная часть составит 37,968 млрд руб., расходная — 42,548 млрд руб., дефицит — 4,58 млрд руб. (10,7% от расходов).

Екатерина Лукашевич