В Красноярском крае трое рабочих получили травмы из-за взрыва парового котла на предприятии

Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю организовало проверку из-за ЧП на лесоперерабатывающем предприятии в Нижнеингашском районе, сообщила официальный представитель управления Ольга Шаманская. По ее словам, сегодня около 09:00 в следственные органы поступило сообщение о том, что на территории предприятия ООО «Ориентир» взорвался водонагревательный котел, являющийся частью оборудования для сушки древесины. В результате происшествия пострадали трое рабочих в возрасте от 23 до 38 лет. Их госпитализировали с различными травмами в больницу. Состояние одно из пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

В прокуратуре Красноярского края рассказали, что после проверки ведомством будет дана оценка соблюдению организацией и ее сотрудниками требований трудового законодательства и законодательства в области промбезопасности.

Илья Николаев