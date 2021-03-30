30 марта, вторник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

новости компаний

Алтайские зернопереработчики просят власти помочь выйти на рынки Центральной Азии

Союз зернопереработчиков Алтая просит власти уравнять для российских производителей стоимость транзита муки, крупы и комбикормов через территорию Казахстана и Узбекистана с резидентами этих стран. По данным “Ъ”, провоз продукции российских зернопроизводителей обходится в три-шесть раз дороже, чем для местных. Это сдерживает доступ российских производителей на рынки Центральной Азии. Инициаторы обращения также просят власти увеличить с 25% до 80% размер субсидии на перевозку сельхозпродукции и применить нулевой тариф при перевозке железнодорожным транспортом.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что предлагаемые Союзом зернопереработчиков Алтая меры могут скорректировать структуру в пользу продукции переработки. По его данным, из-за того, что из Алтайского края вывозится в основном зерно, 45% перерабатывающих мощностей в регионе простаивают.

Оксана Павлова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

интервью

Партнерский проект

новости компаний

Профиль пользователя