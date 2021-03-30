Трое человек погибли в ДТП в Красноярском крае

Авария в Красноярском крае унесла жизни трех человек. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, ДТП произошло сегодня утром на 6 км малого обхода Красноярска (Березовский район). Микроавтобус Mercedes Benz, двигавшийся в сторону Канска, выехал на полосу встречного движения, где сначала столкнулся с грузовиком Scania, а затем автомобилем Mazda. По предварительным данным, в аварии погибли водитель микроавтобуса и двое его пассажиров. Травмы получил несовершеннолетний пассажир Mazda, который в настоящее время госпитализирован.

По приказу начальника регионального главка МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого на место происшествия выехали руководители Главного следственного управления и управления ГИБДД краевой полиции.

Илья Николаев