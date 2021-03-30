Nestle Purina PetCare планирует создать 250 рабочих мест на заводе в Новосибирске

Nestle Purina PetCare (входит в группу Nestle S.A.) планирует создать на новом производстве кормов для домашних животных 250 рабочих мест. «Сейчас мы находимся на подготовительной стадии перед началом строительства, идем в запланированных сроках в рамках дорожной карты»,— сказал главный менеджер проектов в производстве Nestle Purina PetCare Россия Станислав Вибе.
Началось формирование команды проекта, активно идет подбор специалистов, отметил он. Сроки начала строительства в компании не называют.
О планах построить под Новосибирском завод по производству кормов для домашних животных компания сообщила в сентябре 2020 года. Мощность производства составит 75 тыс. т кормов в год, заявленные инвестиции — 10 млрд руб. Реализовать проект планируется к 2023 году.